Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Ein magischer Moment

SAT.1Staffel 3Folge 41
Ein magischer Moment

Ein magischer MomentJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 41: Ein magischer Moment

23 Min.Ab 12

Eigentlich müsste die 35-jährige Werbekauffrau Ella auf Wolke sieben schweben: Sie führt eine scheinbar perfekte Beziehung mit ihrem Verlobten Hagen, bald will das Paar heiraten. Doch Hagen ist nicht der Mann, von dem Ella träumt. Seit Jahren trifft sie im Schlaf immer wieder auf einen geheimnisvollen Unbekannten, der ihre Hand ergreift und festhält. Als ihr Traum Wirklichkeit wird, muss sich Ella entscheiden: Auf Nummer sicher gehen oder für einen Traum alles riskieren?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen