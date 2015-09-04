Waschen, Schneiden, VerliebenJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 108: Waschen, Schneiden, Verlieben
23 Min.Folge vom 04.09.2015Ab 12
Nach der letzten Beziehungspleite hat Friseurin Franzi Winkler erstmal genug von Männern. Ein neuer Job in einer neuen Stadt soll es richten - doch die Ruhe währt nicht lange: Chefin Birgit will den Salon schließen und bietet ihn Franzi zum Kauf an. Als der attraktive Frauenheld Maik den Laden betritt und ihr ein lukratives Gegenangebot macht, muss sich die 26-Jährige entscheiden: Der eigene Salon oder die große Karriere? Und vor allem: Wie ist es um ihr Herz bestellt?
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1