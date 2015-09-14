Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Der Mann aus Amerika

Staffel 10Folge 114vom 14.09.2015
Der Mann aus Amerika

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 114: Der Mann aus Amerika

23 Min.Folge vom 14.09.2015Ab 12

Seit Zoé denken kann, ist ihr Vater nur ein Mann auf einem zerknitterten Foto. Mehr weiß die 17-Jährige nicht über den Amerikaner, der ihre Mutter während der Schwangerschaft sitzen ließ. Und auch so verläuft Zoés Leben alles andere als glatt: Erst fällt sie durch die Prüfung zur Pferdetrainerin, und dann soll auch noch ihre Lieblings-Stute an einen Züchter aus den USA verkauft werden - und zwar ausgerechnet an Zoés Vater Bob.

