Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 114: Der Mann aus Amerika
23 Min.Folge vom 14.09.2015Ab 12
Seit Zoé denken kann, ist ihr Vater nur ein Mann auf einem zerknitterten Foto. Mehr weiß die 17-Jährige nicht über den Amerikaner, der ihre Mutter während der Schwangerschaft sitzen ließ. Und auch so verläuft Zoés Leben alles andere als glatt: Erst fällt sie durch die Prüfung zur Pferdetrainerin, und dann soll auch noch ihre Lieblings-Stute an einen Züchter aus den USA verkauft werden - und zwar ausgerechnet an Zoés Vater Bob.
