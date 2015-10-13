Das Mädchen im roten KleidJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 132: Das Mädchen im roten Kleid
23 Min.Folge vom 13.10.2015Ab 12
Tanzen ist träumen mit den Füßen. Als Jessicas Traum, Tänzerin zu werden, zerbrach, stürzte sie sich voller Hingabe in die Mutterrolle. Dass währenddessen ihre Schwester Ellen als Profitänzerin ihren Traum lebte, schmerzte Jessica so sehr, dass sie jeglichen Kontakt zu ihr und der Welt des Tanzes kappte. Doch was, wenn die Vergangenheit nicht auszulöschen ist? Was, wenn sie Dich wieder einholt? Und was, wenn die eigene Tochter in die tänzerischen Fußstapfen treten will?
