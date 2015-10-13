Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Das Mädchen im roten Kleid

Staffel 10Folge 132vom 13.10.2015
Joyn Plus
Das Mädchen im roten Kleid

Das Mädchen im roten KleidJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 132: Das Mädchen im roten Kleid

23 Min.Folge vom 13.10.2015Ab 12

Tanzen ist träumen mit den Füßen. Als Jessicas Traum, Tänzerin zu werden, zerbrach, stürzte sie sich voller Hingabe in die Mutterrolle. Dass währenddessen ihre Schwester Ellen als Profitänzerin ihren Traum lebte, schmerzte Jessica so sehr, dass sie jeglichen Kontakt zu ihr und der Welt des Tanzes kappte. Doch was, wenn die Vergangenheit nicht auszulöschen ist? Was, wenn sie Dich wieder einholt? Und was, wenn die eigene Tochter in die tänzerischen Fußstapfen treten will?

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen