Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alles wie im Traum

Staffel 10Folge 138vom 29.10.2015
Joyn Plus
Alles wie im Traum

Alles wie im TraumJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 138: Alles wie im Traum

23 Min.Folge vom 29.10.2015Ab 12

Im Krankenhaus lernt Mona den Extremsportler Jan kennen. Bei beiden ist es Liebe auf den ersten Blick. Doch Mona ist verheiratet und ihr Mann liegt seit Jahren im Koma. Was nun? Ihre Teenager-Tochter zickt und Monas Gewissen nagt. Wann darf man sich wieder verlieben, ohne zu verraten? Und als sie endlich glaubt, eine Entscheidung getroffen zu haben, kommt ein Anruf aus dem Krankenhaus.

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen