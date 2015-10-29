Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 138: Alles wie im Traum
23 Min.Folge vom 29.10.2015Ab 12
Im Krankenhaus lernt Mona den Extremsportler Jan kennen. Bei beiden ist es Liebe auf den ersten Blick. Doch Mona ist verheiratet und ihr Mann liegt seit Jahren im Koma. Was nun? Ihre Teenager-Tochter zickt und Monas Gewissen nagt. Wann darf man sich wieder verlieben, ohne zu verraten? Und als sie endlich glaubt, eine Entscheidung getroffen zu haben, kommt ein Anruf aus dem Krankenhaus.
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1