Staffel 10Folge 142vom 04.11.2015
23 Min.Folge vom 04.11.2015Ab 12

Sarah Heimstetten hat die Hoffnung nie verloren: Vor zwölf Jahren verschwand ihre kleine Tochter Lucy im Alter von vier Jahren spurlos. Seitdem hängt ihre Ehe mit Falco am seidenen Faden. Doch als die Medien Lucys Fall nach all der Zeit wieder aufrollen, sieht Sarah den langersehnten Silberstreif am Horizont. Das Unfassbare geschieht: Vor der Tür der Heimstettens steht ein junges Mädchen, das wie Lucy aussieht.

