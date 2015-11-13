Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 148: Der lange Abschied
13.11.2015
Herzschmerz und Atemnot! So geht es Maren, wenn sie an ihren Ex-Mann Daniel denkt. Er hat sie und ihre Tochter Lina verlassen - doch vergessen kann sie ihn nicht. Umso mehr schmerzt es sie, dass Daniel seine Freundin Clara heiraten will. Maren fühlt sich von dem jungen Model selbst in ihrer Mutterrolle bedroht - denn sie zieht Lina mehr und mehr auf ihre Seite.
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
