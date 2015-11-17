Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 150: Sunnyboy Elias
22 Min.Folge vom 17.11.2015Ab 12
Eigentlich führt Helen ein gutes Leben mit Mann, Kind und Job. Doch plötzlich steht sie vor den Scherben ihrer Existenz. Da trifft es sich gut, als Elias, der 26-jährige Sohn ihres Chefs, seine Hilfe anbietet. Fortan kümmert er sich fürsorglich um Helens Tochter und nebenbei auch immer öfter um die attrraktive Mutter. Warum auch nicht? Helen sieht gut aus, ist sexy und wieder zu haben. Dumm nur, dass Elias 20 Jahre jünger ist.
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1