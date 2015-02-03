Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 10Folge 19vom 03.02.2015
Folge 19: Traue niemals einem Mann

23 Min.Folge vom 03.02.2015Ab 12

Vor einem Jahr kam Lara Lichtes (30) Ehemann bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Seither geht es nur noch bergab. Die gemeinsame Firma ist bankrott, die Konten leer und die Versicherung weigert sich, die Lebensversicherung auszubezahlen. Jetzt soll auch noch das gemeinsame Haus unter den Hammer kommen. Für Lara geht die Welt unter. Doch als sie Kai auf der Auktion kennenlernt und sich daraus eine Freundschaft entwickelt, sieht sie einen Hoffnungsschimmer.

