Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Gefährliche Liebe

Staffel 10Folge 2vom 08.01.2015
Joyn Plus
Gefährliche Liebe

Gefährliche LiebeJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 2: Gefährliche Liebe

23 Min.Folge vom 08.01.2015Ab 12

Nach ihrer Scheidung ist Katja (36) zusammen mit ihrer besten Freundin Laura (37) seit Langem mal wieder in einem Club unterwegs. Dort trifft sie auf den attraktiven Patrice (38) Nach zwei Wochen auf Wolke Sieben steht der Antrittsbesuch bei Katjas Eltern an - und die sind alles andere als begeistert von Patrice, denn er ist Schwarzafrikaner. Auch Katja kommen allmählich Zweifel, denn eigentlich weiß sie fast nichts über Patrice. Dann ist er plötzlich spurlos verschwunden.

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen