Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Vom selben Stern

Staffel 10Folge 21vom 06.02.2015
Joyn Plus
Vom selben Stern

Vom selben SternJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 21: Vom selben Stern

22 Min.Folge vom 06.02.2015Ab 12

Vier Jahre lang ist Lilly Klein (16) dem Tod immer wieder von der Schippe gesprungen. Doch nun ist der Krebs wieder zurück. Lilly will keine weitere Chemotherapie, sondern endlich so leben wie ein ganz normaler Teenager. Sie haut von Zuhause ab und findet Unterschlupf bei ihrem Chatfreund Dany (18). Endlich jemand, der Lilly nicht wie das todkranke Mädchen behandelt. Kein Wunder: Dany hat keine Ahnung von ihrem Schicksal. Doch wie lange kann Lilly vor der Realität davonlaufen?

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen