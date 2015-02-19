Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 10Folge 28vom 19.02.2015
22 Min.Folge vom 19.02.2015Ab 12

Klara (34) wünscht sich nichts sehnlicher als eigene Kinder. Doch ohne den richtigen Mann sieht sie ihren Traum dahinschwinden und hat Angst als alte, einsame Jungfer zu enden. Schließlich ringt sie sich zu einer künstlichen Befruchtung durch, fährt nach Holland und macht einen Termin aus. Doch genau an dem Tag schlägt das Schicksal zu und Klara begegnet ihrem Traummann, der strikt gegen Nachwuchs ist. Klara muss sich entscheiden - Liebe oder Kinder?

