Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 50: Wie beim ersten Mal
23 Min.Folge vom 24.03.2015Ab 12
Wie wäre es, wenn das ganze Leben innerhalb von Sekunden ausgelöscht würde? Alle Erinnerungen der letzten Jahre wären auf einen Schlag verschwunden. Genau das passiert Paula (28). Als sie nach einem schrecklichen Autounfall aus dem Koma erwacht, erkennt sie nicht einmal ihren eigenen Mann Daniel (29). Paula muss mit ihrem Leben noch einmal ganz von vorne anfangen und wird dabei von allen Seiten beeinflusst. Sie weiß nicht mehr, wem sie vertrauen soll und wem nicht.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1