Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 53: Verheiratet mit einem Toten
23 Min.Folge vom 29.03.2015Ab 12
Vor zwei Jahren verlor Eva ihren Ehemann Paul bei einem tragischen Fährunglück. Zurück bleiben ihr nur die Erinnerungen und ihr gemeinsamer Sohn Finn. Gerade als Eva ihr Leben wieder unter Kontrolle hat, geschieht das Unmögliche: Ihr totgeglaubter Mann steht wieder vor ihr. Hin- und hergerissen zwischen ihrem neu aufgebauten Leben mit Felix und dem Wunsch, ihren Ehemann wiederzuhaben, beginnt sie ein riskantes Spiel.
