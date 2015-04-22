Mein verhängnisvolles VersprechenJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 68: Mein verhängnisvolles Versprechen
23 Min.Folge vom 22.04.2015Ab 12
Vor den Augen seiner Angestellten und seiner großen Liebe Juliane (37) stirbt Oliver Wadenauer an einem Herzinfarkt. In seinem Todeskampf nimmt er Juliane ein Versprechen ab: Sie soll in Zukunft die Brauerei führen! Juliane willigt ein. Plötzlich taucht Olivers jahrelang verschollener Bruder Frank auf und bietet Juliane seine Hilfe an. Als Arsen im Bier festgestellt wird, ist eins klar: Jemand spielt mit Juliane ein falsches Spiel! Wer will die Brauerei zerstören?
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
