Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 76: Zwei Mal Wahrheit
23 Min.Folge vom 12.05.2015Ab 12
Die einst lebenslustige Sportstudentin Bettina Rau (23) sitzt nach einem verheerenden Unfall im Rollstuhl - ein betrunkener Autofahrer beging Fahrerflucht. Ihr Vater Wolfgang (58), der seine geliebte Ehefrau ebenfalls bei einem Unfall verlor, schwört Rache. Der Schuldige ist für ihn schnell gefunden. Verzweifelt versucht Bettina den Rachefeldzug ihres Vaters zu stoppen. Doch ihr Vater lässt nicht locker und begeht einen schwerwiegenden Fehler.
