Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 10Folge 76vom 12.05.2015
23 Min.Folge vom 12.05.2015Ab 12

Die einst lebenslustige Sportstudentin Bettina Rau (23) sitzt nach einem verheerenden Unfall im Rollstuhl - ein betrunkener Autofahrer beging Fahrerflucht. Ihr Vater Wolfgang (58), der seine geliebte Ehefrau ebenfalls bei einem Unfall verlor, schwört Rache. Der Schuldige ist für ihn schnell gefunden. Verzweifelt versucht Bettina den Rachefeldzug ihres Vaters zu stoppen. Doch ihr Vater lässt nicht locker und begeht einen schwerwiegenden Fehler.

