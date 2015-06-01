Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Ich lass Dich nicht los!

Staffel 10Folge 83vom 01.06.2015
Ich lass Dich nicht los!

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 83: Ich lass Dich nicht los!

24 Min.Folge vom 01.06.2015Ab 12

Antonia Taschner (43) ist Psychotherapeutin und Vollblut-Mutter. Seit sie vor zehn Jahren von ihrem Mann verlassen wurde, hat sie neben ihrem Sohn Ole (22) niemanden und behandelt ihn, als sei er noch ein hilfloses Kind. Aber Ole hat eigene Pläne: Er will ausziehen und sein Leben selber in die Hand nehmen. Als er sich auch noch in die zwölf Jahre ältere, attraktive Sophie Claussen (34) verliebt, läuten bei Antonia alle Alarmglocken. Denn Antonia kennt Sophie allzu gut.

