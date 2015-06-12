Rache für meine MutterJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 90: Rache für meine Mutter
23 Min.Folge vom 12.06.2015Ab 12
Matthias Berger (40) ist Arzt aus Leidenschaft. Er ist verlobt und steht kurz davor, endlich den langersehnten Chefarztposten zu übernehmen. Für die Karriere und für seine Patienten tut er alles. Doch dann tritt plötzlich der Psychopath Roland Schiffer in sein Leben. Roland ist auf ein schmutziges Geheimnis aus Matthias Vergangenheit gestoßen und will mit allen Mitteln das Leben des Mediziners zerstören. Jetzt beginnt für Matthias und seine Verlobte der blanke Terror!
