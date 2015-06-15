Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 10Folge 91vom 15.06.2015
Folge 91: Ärztin aus Leidenschaft

23 Min.Folge vom 15.06.2015Ab 12

Das Leben von Nina Ruhnke (26) ist wie aus dem Kitschroman. Erfolgreiches Medizinstudium, danach tolle Stelle als Assistenzärztin und auch noch Glück in der Liebe. Für sie und ihren Freund, Oberarzt Hannes Groß (35), ist klar: erst Karriere, dann Kinder. Doch dann wird Nina ungewollt schwanger. Jetzt heißt es langweilige Verwaltungsaufgaben statt Leitung der Notaufnahme. Und auch ihre Vertretung Dr. Andrea Ladisch macht Nina nicht nur beruflich Konkurrenz.

