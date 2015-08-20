Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 97: Ausgerechnet Alex
23 Min.Folge vom 20.08.2015Ab 12
Rebeccas (29) Traummann Alex und ihre allerbeste Freundin Marcella stehen kurz vor der Hochzeit. Nach einer feuchtfröhlichen Geburtstagsparty gesteht Alex ihr jedoch, dass auch er sie seit Jahren liebt. Ein Kuss und eine Nacht lassen Rebecca alles vergessen. Den Ausrutscher könnte man am nächsten Morgen auf den Alkohol schieben, aber nüchtern sind die Gefühle immer noch da und nun noch stärker als je zuvor.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1