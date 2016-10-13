Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 122: Das weiße Licht
22 Min.Folge vom 13.10.2016Ab 12
Jonas arbeitet hart im Geschäft seines Vaters. Bis er völlig erschöpft zusammenklappt: Herzstillstand! Plötzlich sieht er ein weißes Licht, das ihn magisch anzieht. Doch Jonas ist nicht bereit zu gehen. Als er im Krankenhaus wieder zu sich kommt, will er sein Leben komplett verändern. Doch nicht jeder ist mit seinen neuen Entscheidungen glücklich.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
