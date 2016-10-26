Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 125: Die Ex im Nacken
23 Min.Folge vom 26.10.2016Ab 12
Hofbesitzerin Laura möchte ihren Traummann Bernd heiraten. Doch dann bekommen sie die Nachricht, dass Bernd dringend eine Spenderleber benötigt, da er sonst sterben wird. Laura ist zu einer Spende bereit, wird aber von Bernds mysteriöser Ex plötzlich davor gewarnt.
