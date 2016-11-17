Skrupellose MietnomadenJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 138: Skrupellose Mietnomaden
23 Min.Folge vom 17.11.2016Ab 12
Patrick und Sissy vermieten ihre geerbte Wohnung an ein junges Paar, das Nachwuchs erwartet. Der Deal scheint für beide Seiten perfekt. Doch dann bleibt die Miete aus und als Patrick und Sissy in die Wohnung kommen, ist diese vollkommen verwüstet.
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1