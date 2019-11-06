Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Meine Schwester und ich

Staffel 11Folge 15vom 06.11.2019
Joyn Plus
Meine Schwester und ich

Meine Schwester und ichJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 15: Meine Schwester und ich

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Lisa und Mona sind zwar Zwillingsschwestern, aber doch grundverschieden. Als Mona mit Windpocken in Spanien festsitzt, muss Lisa in die Rolle ihrer Schwester schlüpfen, um Mona den Job zu sichern. Doch dann verliebt sie sich ausgerechnet in Monas Erzfeind Kai. Ist das eine Liebe ohne Zukunft? Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen