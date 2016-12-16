Mein Herz gehört DirJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 154: Mein Herz gehört Dir
23 Min.Folge vom 16.12.2016Ab 12
Eigentlich möchte Tanja nach ihrer Herztransplantation neu anfangen und das Leben nur noch genießen. Doch dann der Schock: Ihre geliebte Alpakafarm steht vor dem Aus! Zeitgleich geschehen sonderbare Dinge auf dem Hof und auch ihr neues Herz macht Probleme. Aber dann bekommt Tanja von unerwarteter Seite Hilfe.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1