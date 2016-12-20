Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Zur falschen Zeit am falschen Ort

Staffel 11Folge 156vom 20.12.2016
Zur falschen Zeit am falschen Ort

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 156: Zur falschen Zeit am falschen Ort

22 Min.Folge vom 20.12.2016Ab 12

Das Gesicht der 35-jährigen Chemikerin Saskia wird durch einen Unfall am Arbeitsplatz stark verätzt. Kurz darauf wird sie auch noch von ihrem Freund verlassen. Als Saskia denkt, es kann nicht schlimmer kommen, beobachtet sie auch noch einen Mord.

