Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 157: Die unmögliche Heilung
22 Min.Folge vom 21.12.2016Ab 12
Bei der 17-jährigen Hanna wird ein bedrohliches Blutgerinnsel im Kopf festgestellt. Nur eine riskante Operation kann helfen. Zum Entsetzen von Mutter Larissa entscheidet sich Hanna gegen eine Operation. Denn für sie steht fest: Sie will lieber die Zeit nutzen, die ihr noch zum Leben bleibt. Ein fataler Fehler?
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
