Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Die unmögliche Heilung

Staffel 11Folge 157vom 21.12.2016
Joyn Plus
Die unmögliche Heilung

Die unmögliche HeilungJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 157: Die unmögliche Heilung

22 Min.Folge vom 21.12.2016Ab 12

Bei der 17-jährigen Hanna wird ein bedrohliches Blutgerinnsel im Kopf festgestellt. Nur eine riskante Operation kann helfen. Zum Entsetzen von Mutter Larissa entscheidet sich Hanna gegen eine Operation. Denn für sie steht fest: Sie will lieber die Zeit nutzen, die ihr noch zum Leben bleibt. Ein fataler Fehler?

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen