Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 160: Die große Illusion
23 Min.Folge vom 04.01.2017Ab 12
Man nennt ihn Frieso, Frieso den Magier. Und Frieso hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Welt zum Lachen zu bringen. Doch eigentlich ist er der unglücklichste Mensch der Welt, denn ihn bedrückt ein dunkles Geheimnis.
