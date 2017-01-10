Der Teufel ist ein EichhörnchenJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 163: Der Teufel ist ein Eichhörnchen
23 Min.Folge vom 10.01.2017Ab 12
Als Arne in einem Antiquariat eine magische Flasche von der hübschen Verkäuferin Lucille geschenkt bekommt, ändert sich sein Leben schlagartig. Alle seine Wünsche gehen plötzlich in Erfüllung, wenn er die Flasche streichelt. Aber dann fordert die Flasche ihren Tribut.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1