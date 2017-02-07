Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 179: Der Seelenverwandte
23 Min.Folge vom 07.02.2017Ab 12
An ihrem Junggesellinnenabschied erhält Eve in einer spiritistischen Sitzung die Prophezeiung, dass sie einen Mann namens Mark heiraten wird. Das Problem: Sie steht kurz vor der Hochzeit mit ihrer Jugendliebe Ingo. Als Eve kurz darauf einen Mark kennen lernt, stellt das Schicksal sie auf eine harte Probe.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
