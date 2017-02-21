Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Meine Mutter, die Techno-Queen

Staffel 11Folge 187vom 21.02.2017
Joyn Plus
Meine Mutter, die Techno-Queen

Meine Mutter, die Techno-QueenJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 187: Meine Mutter, die Techno-Queen

23 Min.Folge vom 21.02.2017Ab 12

Für die 23-jährige Lena war es nie ein Problem, ohne ihren vermeintlich toten Vater aufzuwachsen. Doch als ihr ihre Mutter gesteht, dass Lenas Vater wahrscheinlich noch lebt, macht sie sich auf die Suche nach ihm. Der Haken: Es kommen gleich zwei Männer in Frage.

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen