Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 205: Das Millionenglück
23 Min.Folge vom 28.03.2017Ab 12
Anna ist mit ihrem Leben unzufrieden. Ihr Chef ist ein Choleriker und ihr Freund liegt jeden Tag faul auf dem Sofa rum. Doch dann stellt ein unverhofftes Millionenerbe alles auf den Kopf und Anna vor eine schwerwiegende Entscheidung.
