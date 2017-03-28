Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 11Folge 205vom 28.03.2017
23 Min.Folge vom 28.03.2017Ab 12

Anna ist mit ihrem Leben unzufrieden. Ihr Chef ist ein Choleriker und ihr Freund liegt jeden Tag faul auf dem Sofa rum. Doch dann stellt ein unverhofftes Millionenerbe alles auf den Kopf und Anna vor eine schwerwiegende Entscheidung.

