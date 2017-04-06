Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Die Karten lügen nicht

Staffel 11Folge 209vom 06.04.2017
Joyn Plus
Die Karten lügen nicht

Die Karten lügen nichtJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 209: Die Karten lügen nicht

23 Min.Folge vom 06.04.2017Ab 12

Als sich Single Hella bei einer Wahrsagerin die Karten legen lässt, rät diese ihr, ihre frühere Liebe David wiederzufinden. Nur so kann sie wirklich glücklich werden! Doch als ein Privatdetektiv David ausfindig macht, verläuft die Begegnung ganz anders als erhofft.

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen