Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 209: Die Karten lügen nicht
23 Min.Folge vom 06.04.2017Ab 12
Als sich Single Hella bei einer Wahrsagerin die Karten legen lässt, rät diese ihr, ihre frühere Liebe David wiederzufinden. Nur so kann sie wirklich glücklich werden! Doch als ein Privatdetektiv David ausfindig macht, verläuft die Begegnung ganz anders als erhofft.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
