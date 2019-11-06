Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 11Folge 21vom 06.11.2019
Folge 21: Familie ja, Familie nein

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

"Wir bekommen ein Kind!", freuen sich Jessica und Patrick, als sie die Adoption vom Jugendamt bewilligt bekommen. Voller Vorfreude stürzt sich Jessica in die Vorbereitungen und kann es kaum noch abwarten, bis sie das Baby endlich nach Hause holen kann. Was Jessica nicht ahnt: Schon bald wird ein Geheimnis ans Licht kommen, das die Adoption komplett in Frage stellt. Rechte: Sat.1

