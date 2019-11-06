Familie ja, Familie neinJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 21: Familie ja, Familie nein
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
"Wir bekommen ein Kind!", freuen sich Jessica und Patrick, als sie die Adoption vom Jugendamt bewilligt bekommen. Voller Vorfreude stürzt sich Jessica in die Vorbereitungen und kann es kaum noch abwarten, bis sie das Baby endlich nach Hause holen kann. Was Jessica nicht ahnt: Schon bald wird ein Geheimnis ans Licht kommen, das die Adoption komplett in Frage stellt. Rechte: Sat.1
