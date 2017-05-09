Eine Beichte mit FolgenJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 224: Eine Beichte mit Folgen
23 Min.Folge vom 09.05.2017Ab 12
Markus' Leben als Priester ist seine Berufung. Bis eine schockierende Beichte sein Glauben erschüttert und er vor eine Wahl gestellt wird, die alles in seinem Leben verändert.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1