Staffel 11Folge 226vom 11.05.2017
Mein Bauch gehört dir

24 Min.Folge vom 11.05.2017Ab 12

Die 39-jährige Katja schenkt ihrer Tochter Nelly, die wegen einer Fehlbildung keine Kinder bekommen kann, zur Hochzeit ihre Gebärmutter für eine Transplantation. Doch dann lernt Nelly den attraktiven Gutsbesitzer Bennet kennen, der sie vor eine große Wahl stellt.

