Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 238: Ein Abend mit zwei Wahrheiten
22 Min.Folge vom 12.06.2017Ab 12
Wedding-Planerin Rieke lernt den charmanten Leo in einer Bar kennen. Am nächsten Morgen liegen 200 Euro neben ihrem Bett, aber Rieke kann sich an nichts mehr erinnern. Filmriss! Ein böses Erwachen folgt, als sie die Hochzeit der sympathischen Silya organisieren soll.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
