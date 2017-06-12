Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Ein Abend mit zwei Wahrheiten

Staffel 11Folge 238vom 12.06.2017
Joyn Plus
Ein Abend mit zwei Wahrheiten

Ein Abend mit zwei WahrheitenJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 238: Ein Abend mit zwei Wahrheiten

22 Min.Folge vom 12.06.2017Ab 12

Wedding-Planerin Rieke lernt den charmanten Leo in einer Bar kennen. Am nächsten Morgen liegen 200 Euro neben ihrem Bett, aber Rieke kann sich an nichts mehr erinnern. Filmriss! Ein böses Erwachen folgt, als sie die Hochzeit der sympathischen Silya organisieren soll.

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen