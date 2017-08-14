Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 250: Urlaub oder was?
23 Min.Folge vom 14.08.2017Ab 12
Ellie findet mit ihrem besten Freund Thilo am See eine Flaschenpost mit einem verzweifelten Hilferuf. Gemeinsam folgen sie der Spur und erleben dabei einen spannenden Road-Trip, dessen Ausgang Ellie nie für möglich gehalten hätte.
