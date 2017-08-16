Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Die Campingprüfung

Staffel 11Folge 252vom 16.08.2017
Joyn Plus
Die Campingprüfung

Die CampingprüfungJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 252: Die Campingprüfung

23 Min.Folge vom 16.08.2017Ab 12

Tobias und Vera wollen nach Jahren endlich mal wieder richtig Urlaub mit ihren Kindern machen. Doch Tobias ist auf einen Betrüger reingefallen und das gebuchte Ferienhaus gibt es gar nicht. Kurzerhand besorgt er ein Wohnmobil. Davon ist Vera allerdings wenig begeistert und fährt nach Hause. Sagt sie zumindest?

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen