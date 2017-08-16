Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 252: Die Campingprüfung
23 Min.Folge vom 16.08.2017Ab 12
Tobias und Vera wollen nach Jahren endlich mal wieder richtig Urlaub mit ihren Kindern machen. Doch Tobias ist auf einen Betrüger reingefallen und das gebuchte Ferienhaus gibt es gar nicht. Kurzerhand besorgt er ein Wohnmobil. Davon ist Vera allerdings wenig begeistert und fährt nach Hause. Sagt sie zumindest?
