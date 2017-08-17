Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Ferien mit Schwiegerpapa

Staffel 11Folge 253vom 17.08.2017
Joyn Plus
Ferien mit Schwiegerpapa

Ferien mit SchwiegerpapaJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 253: Ferien mit Schwiegerpapa

23 Min.Folge vom 17.08.2017Ab 12

Ronny möchte bei seinem Schwiegervater um die Hand seiner Freundin Sandra anhalten. Doch der ist alles andere als begeistert von seinem Schwiegersohn in spe und stellt ihn während eines gemeinsamen Kurzurlaubs auf eine harte Probe.

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen