Ferien mit Schwiegerpapa
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 253: Ferien mit Schwiegerpapa
23 Min.Folge vom 17.08.2017Ab 12
Ronny möchte bei seinem Schwiegervater um die Hand seiner Freundin Sandra anhalten. Doch der ist alles andere als begeistert von seinem Schwiegersohn in spe und stellt ihn während eines gemeinsamen Kurzurlaubs auf eine harte Probe.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
