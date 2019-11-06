Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 11Folge 27vom 06.11.2019
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Lügen holen einen manchmal schneller ein als man denkt. Davon kann Fleur ein Lied singen. Als ihr Traumprinz, der Bauunternehmer Christian, unverhofft in ihr Leben platzt, erfindet das einfache Zimmermädchen eine Notlüge. Sie gibt sich als Tochter eines reichen Gestütbesitzers aus. Nach einer Autopanne findet sie bei Christian Unterschlupf und muss sich entscheiden: Weiter lügen oder endlich mit der Wahrheit herausrücken? Rechte: Sat.1

