Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 11Folge 277vom 21.09.2017
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 277: Für das Leben einer Feindin

23 Min.Folge vom 21.09.2017Ab 12

Hanni begegnet zum ersten Mal ihrem wohlhabenden Vater, der nichts von ihrer Existenz wusste. Nach anfänglichen Schwierigkeiten kommen sich die beiden näher. Doch ihre Halbschwester Natalie will um jeden Preis verhindern, dass Hanni ein Teil der Familie wird.

