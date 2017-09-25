Gefangen vorm ScheidungsterminJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 279: Gefangen vorm Scheidungstermin
23 Min.
Folge vom 25.09.2017
Als Elena auf dem Weg zu ihrem Scheidungstermin in einem Aufzug stecken bleibt, wird ihr Alptraum Realität, denn Elena leidet unter Klaustrophobie. Ihr Noch-Ehemann weiß das.
