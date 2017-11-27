Ja, nein, vielleichtJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 309: Ja, nein, vielleicht
23 Min.Folge vom 27.11.2017Ab 12
Coco wollte nie heiraten, doch plötzlich bekommt sie von ihrem Freund einen Antrag. Obwohl die einzig logische Antwort nein wäre, sagt Coco ja - und bringt sich dadurch in mächtige Schwierigkeiten.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1