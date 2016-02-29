Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Der Knastpapa

Staffel 11Folge 34vom 29.02.2016
Der Knastpapa

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 34: Der Knastpapa

23 Min.Folge vom 29.02.2016Ab 12

Auf der Flucht vor dem Mann, den man früher geliebt hat - Lena hat keine Wahl, als sie erfährt, dass ihr Ex- Mann Dirk frühzeitig aus dem Gefängnis entlassen wurde. Mit ihrem Sohn Jannik reist sie kurzerhand nach München zu ihrer Schwester. Aber auch dort holt sie ihre Vergangenheit ein, denn Dirk steht plötzlich vor der Tür. Nur scheint er sich komplett verändert zu haben ...

