Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 11Folge 42vom 10.03.2016
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 42: Wenn ich dich gehen lasse

23 Min.Folge vom 10.03.2016Ab 12

Was wäre, wenn die Menschen, die man liebt, einen nie wirklich verlassen? Kurz nach ihrer Hochzeit ist Leas große Liebe Johann gestorben. Doch die Buchhändlerin hat ein Geheimnis: Johann besucht sie noch immer regelmäßig. Als Lea den smarten Erfolgsschriftsteller Frederik trifft und wider Willen Gefühle für ihn entwickelt - verblasst Johann nach und nach. Ist sie bereit für eine neue Liebe oder klammert sie sich weiterhin an die Vergangenheit?

