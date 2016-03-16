Das Glück der AnderenJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 46: Das Glück der Anderen
23 Min.Folge vom 16.03.2016Ab 12
Emma hat es endlich geschafft: Sie hat einen Job als Modelbookerin! Doch ihr Chef macht ihr tagtäglich das Leben zur Hölle: Emma ist einfach zu nett für dieses harte Business! Um ihm das Gegenteil zu beweisen, kehrt Emma die knallharte Modelagentin raus. Doch dabei kommt sie ins Grübeln: Ist sie wirklich die Richtige für diesen Job? Oder ist die dabei, sich selbst zu verlieren?
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1