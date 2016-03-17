Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Mein altes Ich

Staffel 11Folge 47vom 17.03.2016
Mein altes Ich

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 47: Mein altes Ich

23 Min.Folge vom 17.03.2016Ab 12

Es ist Sophies 40. Geburtstag. Ihr Leben ist wie aus einem Bilderbuch: Liebevoller Ehemann, tolle Wohnung, super Job als Investorin. Doch dann bekommt sie Briefe aus der Vergangenheit - von ihrem elf Jahre alten Ich! Mit jedem weiteren Brief bröckelt die Fassade ihres scheinbar perfekten Lebens und Sophie muss sich fragen, ob sie wirklich glücklich ist ...

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

