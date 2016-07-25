Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 11Folge 83vom 25.07.2016
22 Min.Folge vom 25.07.2016Ab 12

Stefanies Tochter ist zum Islam konvertiert und geht plötzlich nur noch verschleiert aus dem Haus. Ihre alleinerziehende Mutter stempelt dies zunächst als pubertäre Phase ab. Doch dann ist die 15 -Jährige auf dem Weg zum Flughafen und entschlossen, sich dem IS in Syrien anzuschließen.

