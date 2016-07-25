Die verschleierte TochterJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 83: Die verschleierte Tochter
22 Min.Folge vom 25.07.2016Ab 12
Stefanies Tochter ist zum Islam konvertiert und geht plötzlich nur noch verschleiert aus dem Haus. Ihre alleinerziehende Mutter stempelt dies zunächst als pubertäre Phase ab. Doch dann ist die 15 -Jährige auf dem Weg zum Flughafen und entschlossen, sich dem IS in Syrien anzuschließen.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
