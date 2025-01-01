Schmetterlinge im Bauch
Alle Star Line-Kollegen sind erleichtert, als Mark und Klemmi mehr oder weniger wohlbehalten aus dem türkischen Gefängnis zurück sind. Doch schon bald überlegen die Kollegen, ob Mark wirklich so unschuldig ist, wie er behauptet. Aufgrund des Presserummels um ihn stimmt Nelly schweren Herzens Marks Vorschlag zu, ihre Beziehung vorerst weiter geheim zu halten.
